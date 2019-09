Richieste in crescita per i servizi della prima infanzia

Un nuovo anno scolastico si è aperto anche per i più piccoli abitanti di Città di Castello. Ufficialmente gli studenti sono tornati in aula da metà settembre ma già l’inizio del mese aveva scandito la ripresa delle attività per i 160 bambini dei asili nido comunali. Da qualche tempo – precisa l’Assessorato ai Servizi educativi – la normativa nazionale ha riconosciuto a questo servizio un carattere prevalentemente educativo e in questo senso sono state potenziate alcune esperienze considerate pilota anche da realtà molto evolute dal punto di vista dei servizi alla prima infanzia come l’Emilia Romagna e la Toscana. I nidi del comune di Città di Castello sono quattro ed hanno modalità differenziate di accoglienza in relazione alle diverse esigenze delle famiglie che ne usufruiscono: “Il Delfino” a Riosecco, “La Coccinella” presso il rione di San Pio X e “A.Franchetti” in Viale Emanuele Orlando e “Fiocco di Neve” ubicato nella zona sud della città, a Trestina. Inoltre Città di Castello propone anche il centro per bambini “L’Arca” in Via Monceniso che si connota come servizio integrativo al nido: rivolto a bambini con un’età compresa tra i 18 e i 36 mesi ha un’apertura mattutina dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Da settembre sono state riaperte le iscrizioni per la formazione delle graduatorie mensili, che periodicamente vengono pubblicate sul sito istituzionale del comune, www.cittadicastello.gov.it . Anche in questo primo avvio dell’anno scolastico le domande sono state superiori alla disponibilità e in alcuni casi si sono formate delle liste di attesa. I nidi d’infanzia tifernati stanno lavorando per connotarsi come servizi di sostegno alla famiglia non solo offrendo un valido aiuto per la conciliazione dei tempi di lavoro ma anche come supporto educativo al ruolo genitoriale. In questo senso e in linea con la tendenza nazionale, anche nel 2019 si registra una domanda in crescita di accesso al servizio. Per la compilazione delle richieste è a disposizione l’ufficio di Piazza Servi di Maria, complesso Le Grazie, dal lunedì al venerdì 8.30-13, il lunedì e giovedì anche 15.30-18.