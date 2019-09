Il Museo Malakos alla Fiera delle Utopie Concrete

Siamo lieti di comunicare che anche quest’anno la Fiera delle Utopie Concrete ospiterà il Museo Malakos con laboratori scientifici e creativi

21 e 22 settembre dalle ore 15:00

presso il Quadrilatero di Palazzo Bufalini

Laboratorio a ciclo continuo per bambini e famiglie

Potrete produrre un gioco o un prototipo di vostra invenzione utilizzando materiali di recupero e tanta fantasia!

con ARTè, Gilberto Bucci artigiano e artista, Riuso Design di Federico Fanucci, Museo Malacologico Malakos, Repair Cafe Perugia

Per due pomeriggi sperimentiamo i diversi aspetti del #riuso. Cresce la quantità di oggetti nelle nostre case ancora perfettamente utilizzabili ma che per le ragioni più varie non sono più in uso.

Altri oggetti che ci stanno a cuore non funzionano più per qualche difetto, anche piccolo.

Si presenteranno nel Quadrilatero di Palazzo Bufalini varie realtà che lavorano con i vestiti, i mobili, numerosi oggetti di uso quotidiano, cambiandone la destinazione d’uso, riparandoli.

In un laboratorio continuo i bambini da 6 – 12 anni possono produrre oggetti da materiali di scarto.

Sarà anche possibile portare vestiti che verranno esposti in una sezione del Quadrilatero dedicata alla swapparty.

‘Swap’ vuol dire letteralmente scambiare, barattare, è l’ultima tendenza in fatto di moda che consente di fare shopping gratis e di non sprecare ciò che viene acquistato.

Con la presenza del Repair Cafe Perugia sarà possibile portare oggetti e piccoli elettrodomestici da riparare e restituire loro così una seconda vita.

Due sarti saranno muniti di macchina da cucire per riparazioni live di indumenti, approfittatene!!