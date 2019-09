“Il Borgo dei Borghi” fa tappa a Sansepolcro: domenica 22 settembre su Rai3 la puntata dedicata alla Città di Piero

Andrà in onda domenica 22 settembre alle 21:00 su Rai3 la puntata della nuova stagione de “Il Borgo dei Borghi” con protagonista Sansepolcro. Il format della trasmissione, condotta da Camila Raznovich con la partecipazione di Philippe Daverio, consiste in una gara emozionante tra sessanta borghi di tutte le regioni italiane. Un viaggio nel Paese dei tesori attraverso cinque prime serate per scegliere, assieme al pubblico, il vincitore dell’edizione 2019.

Le telecamere Rai hanno raggiunto la città di Piero della Francesca nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, un periodo dell’anno particolarmente importante per la comunità a pochi giorni dal secolare Palio della Balestra. Questo ha permesso agli autori non solo di immortalare le bellezze storiche e artistiche presenti nel centro storico, ma anche di entrare a contatto diretto con le tradizioni folkloristiche del Borgo prendendo parte al tradizionale Palio dei Rioni tra i quartieri di Porta Romana e Porta Fiorentina. Il servizio include anche la storia di un grande campione del passato come il pugile Pietro Besi, in arte “Zillone”, uno dei personaggi più conosciuti e amati in città.

“Ancora una volta siamo felici per l’interesse mostrato dalle più importanti emittenti televisive del paese verso la nostra città – commenta il vicesindaco e assessore al Turismo Luca Galli – Purtroppo per una questione di dimensioni non potremo gareggiare per il riconoscimento di “Borgo dei Borghi”. Sansepolcro tuttavia potrà contare su un’importante occasione di visibilità attraverso un racconto molto suggestivo che metterà in risalto le nostre tradizioni, le nostre bellezze, i nostri personaggi. Per questo desidero ringraziare in primis il nostro Ufficio Turistico che ha guidato ed accompagnato la troupe Rai durante le riprese, ma anche tutte le associazioni e le persone che hanno dato contribuito per promuovere al meglio il Borgo sui media nazionali.”

