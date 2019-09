Doppio impegno per Andrea Piccini sul circuito di SPA con la Ferrari: sabato 21 settembre Michelin Le Mans cup su Ferrari 488 gt3 e domenica 22 european Le Mans series su Ferrari 488 gte

DoppFine settimana intenso per Andrea Piccini con le Ferrari 488 a Spa-Francorchamps, il noto circuito belga al quale Andrea è particolarmente affezionato e dove nel 2012 ha vinto la 24 Ore. Sabato 21 settembre, il 40enne pilota di Sansepolcro tornerà – per la prima volta quest’anno – nella Michelin Le Mans Cup con la 488 Gt3 assieme a Claudio Schiavoni. Domenica 22, appuntamento con la European Le Mans Series al volante della 488 Gte assieme a Sergio Pianezzola e al 34enne sudafricano David Perel, new entry dell’equipaggio impegnato nelle 4 ore. “Sarà un fine settimana senza sosta – ha commentato Andrea Piccini – e sono molto contento di tornare a dividere la Gt3 con Claudio Schiavoni nella Michelin Le Mans Cup e allo stesso tempo carico all’idea di affrontare la gara della Le Mans Series, dividendo la Gte con un pilota esperto e competitivo come David Perel. Questo ci permetterà di essere ancor più competitivi e di lottare per la vittoria assoluta. Sono ottimista: mercoledì scorso abbiamo svolto per un’intera giornata di test, con risultati molto positivi sia con la Gt3 che con la Gte. Non sarà facile passare da una vettura all’altra; sono simili, ma comunque diverse per elettronica, motore e aerodinamica. In più, gomme Michelin sulla Gt3 e Dunlop sulla Gte. Non vedo l’ora di scendere in pista!”. E questo è il programma del week-end: relativamente alla Michelin Le Mans Cup, si comincia venerdì 20 settembre con le prove libere dalle 10.15 alle 11.15 e dalle 16.55 alle 17.55, mentre sabato 21 avranno luogo le qualifiche dalle 10.50 alle 11.05 e la gara si svolgerà dalle 15.55 alle 17.55. per ciò che riguarda la European Le Mans Series, prima sessione di prove libere venerdì 20 settembre dalle 11.30 alle 13.00, bronze collective test dalle 15.40 alle 16.10 e poi, nella giornata di sabato 21, seconda sessione di prove libere dalle 9.05 alle 10.35 e qualifiche della Gte dalle 12.18 alle 12.30. La gara partirà alle 12.30 di domenica 22 e si concluderà alle 16.30.

