Città di Castello in prima serata su Rai 3 a il borgo dei borghi

Raffaello, Burri, la Pinacoteca, il centro storico, luoghi suggestivi dei cammini religiosi: questo e altro nella trasmissione di Rai 3 “Il Borgo dei Borghi”, condotta da Camila Raznovich con la partecipazione di Philippe Daverio, in onda domenica 22 settembre dalle 21.00. Il programma è alla prima puntata della nuova stagione e propone un itinerario tra Umbria e Toscana fino al Lago Trasimeno: nello spazio dedicato a Città di Castello a fare la parte del leone è l’arte e l’architettura rinascimentale con servizi dai musei Burri, dalla Pinacoteca, dove accanto a Raffaello spunterà anche il fazzoletto della Sora Laura, in onore al folclore locale più interessante e degno di nota. Gli interventi di Philippe Daverio si concentreranno su Burri ed i suoi musei, le riprese in esterno in Piazza Gabriotti.

