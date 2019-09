Ciclismo: impegni di prestigio nel prossimo week end per il Team Fortebraccio

Numerosi e prestigiosi gli impegni che nel fine settimana attendono le varie compagini giovanile del Team Fortebraccio. Elite – under 23, juniores, allievi, esordienti proveranno a bissare gli importanti risultati ottenuti nel passato weekend. Nel programma spicca tra l’altro il 5° Trofeo Fortebraccio da Montone riservato agli esordienti che si correrà domenica. Triplice impegno per gli elite ed under 23 che sabato saranno di scena a Ceglie Massapica (provincia di Brindisi) nella 60° Coppa Messapica (valido anche come Giro della Valle D’Itria) che scatterà alle ore 13:45. Presenti Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Alessandro Cuccagna, Francesco Caroti, Michele Corradini ed Edoardo Corridori. Domenica 22 settembre la squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli parteciperà con gli stessi effettivi alla 70° Targa Crocifisso in programma a Polignano a Mare (provincia di Bari) dalle 13:30. Elite e under 23 del Team Fortebraccio torneranno infine in gara martedì 24 settembre a Terranuova Bracciolini (in provincia di Arezzo) nella 50° Ruota D’Oro (valida anche con 88° GP Festa del Perdono) che scatterà alle ore 13:00. Domenica la squadra juniores parteciperà al 65° Gran Premio Pretola (valevole come Campionato Umbro) in programma a Pretola (provincia di Perugia) a partire dalle ore 13:30. Il team guidato dal direttore sportivo Fabio Rossi sarà al via con Lorenzo Celestini, Francesco Mastrangelo e Andrea Di Maio. Gli allievi guidati dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori prenderanno parte al 28° Trofeo I.E.M.T. che si svolgerà domenica a Ponticino (provincia di Arezzo) dalle ore 15:00. A questa competizione saranno presenti Pietro Contadini, Mattia Nocentini, Emanuele Viscardi, Edoardo Burani, Riccardo Frappini, Nicolò Migliorati, Riccardo Ricci, Federico Pallecchi, Riccardo Maccarini, Valentino Romolini, Damiano Condello e Giovanni Cioni. Per la categoria esordienti domenica 22 settembre sarà il gran giorno del 5° Trofeo Fortebraccio da Montone, importante gara organizzata dal Team Fortebraccio grazie all’impegno e alla passione della famiglia Celestini e dell’Amministrazione Comunale capitanata dal sindaco di Montone Mirco Rinaldi. La competizione interregionale sarà riservata ad esordienti primo e secondo anno ed è da considerare a tutti gli effetti una “classica di fine stagione”. La gara partirà da Via dei Magistrati per poi svilupparsi in direzione Bivio San Lorenzo basso e Santa Maria a Sette con arrivo in Via Primo Maggio dopo aver scalato la salita di Corto. Gli esordienti al primo anno partiranno alle ore 14:30 e dovranno ripetere il circuito 4 volte (per un totale di 39,03 km), i “secondo anno” partiranno alle 16:30 e dovranno ripetere il percorso 6 volte (totale di 50,67 km). Tra gli oltre 100 corridori al via ci saranno anche gli atleti del Team Fortebraccio guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori. Tra i al primo anno al via Filippo Pochini, Kevin Albini e Thomas Taddei, tra i ciclisti al secondo anno ci saranno Tommaso Alunni, Gabriele Biccheri, Tommaso Ferrini e Tommaso Brunori.

