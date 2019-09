Case popolari, bando per la mobilità tra assegnatari

www.cittadicastello.gov.it

https://www.cdcnet.net/index. php?admininfo=1&admingrafica= 0&id_sezione=0

In pubblicazione sul sito internet del comune di Città di Castello il bando di concorso per il trasferimento, con mobilità volontaria, degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, fattispecie prevista da un regolamento apposito nel caso la famiglia aumenti o diminuisca, ci siano esigenze stringenti di salute o di lavoro. Le richieste di cambiare alloggio saranno inserite nella graduatoria generale ogni cinque posizioni e tale adeguamento della norma è dettato dalla legge regionale. In sostanza chi, titolare di una casa popolare, manifesta l’esigenza di cambiare, può farlo e occuparne una più confacente alla sua attuale situazione. La mobilità è dunque relativa ai già assegnatari di alloggio. Le domande dovranno pervenire entro il 19 Ottobre 2019. Bando e modello di domanda sono consultabili e scaricabili all’indirizzo