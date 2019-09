Le Mille Panda”: domenica 29 settembre a Sansepolcro raduno automobilistico di beneficenza

È partito il conto alla rovescia per la prima edizione del raduno “Le Mille Panda”, organizzato dal Gruppo Gasatori di Sansepolcro. Mancano ormai pochi giorni alla manifestazione benefica che domenica 29 settembre vedrà la città di Piero ospitare tantissimi ‘pandisti’ provenienti da tutta Italia. Si tratta di un raduno automobilistico mai tentato che ha come obiettivo quello di radunare 1.000 esemplari di Fiat Panda primo modello, prodotto dal 1980 al 2003.

L’evento è frutto dell’iniziativa del Gruppo Gasatori, associazione di amanti di automobilismo, che volendo raccogliere fondi per AISLA Onlus di Arezzo si è messa al lavoro per organizzare una manifestazione in grado di coniugare solidarietà e divertimento. “Le Mille Panda” farà rivivere ai partecipanti – ma non solo – l’atmosfera tipica degli anni ‘80 celebrando la bellezza di questa umile e al tempo stesso grandissima utilitaria che a modo suo ha contribuito a fare la storia dell’automobilismo Italiano.

L’evento vedrà i pandisti impegnati fin dalla mattina di domenica 29 Settembre con un “Pandagiro” di 50 chilometri circa attraverso tutti i passi ed i borghi della Valtiberina Toscana. Concluso il tour, le vetture si raduneranno a Porta Fiorentina a Sansepolcro per la pausa pranzo, convenzionata con i locali e i ristoranti di Sansepolcro. La giornata proseguirà quindi con cibo, musica e intrattenimento, per poi culminare con la consegna del ricavato dell’evento all’associazione AISLA e la premiazione delle migliori Panda che concorreranno per età, distanza, bellezza, fantasia ed altri simpatici connotati.

I preparativi dell’evento sono ormai conclusi e ora c’è bisogno di coinvolgere più gente possibile a questo raduno dal sapore revival. È quindi iniziato sui social e in tutto il territorio l’appello alle armi, o per meglio dire “alle Panda”, per questo epico evento di eroi quotidiani.

Per info ed iscrizioni all’evento è possibile consultare il sito www.lemillepanda.it o i canali Facebook e Instagram @lemillepanda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...