Il sindaco Bacchetta ha incontrato, in Comune, il maggiore dei Carabinieri Giuseppe Manichino per una visita di commiato

Il sindaco, Luciano Bacchetta , ha ricevuto questa mattina, presso la residenza municipale, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Città di Castello, maggiore, Giuseppe Manichino per una visita di commiato. Il maggiore Manichino, dopo oltre quattro anni di permanenza nel capoluogo altotiberino, si accinge a lasciare la compagnia per assumere un nuovo incarico al nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Rimini. Bacchetta e Manichino, accompagnato dal Comandante della Stazione, luogotenente, Fabrizio Capalti , si sono intrattenuti in un cordiale colloquio nel corso del quale il sindaco lo ha ringraziato per l’opera svolta in questi anni di permanenza alla guida della Compagnia e ha colto l’occasione, per rinnovare i profondi sentimenti di gratitudine per la preziosa opera quotidiana profusa da tutte le donne e gli uomini dell’Arma e delle forze dell’ordine e soprattutto per lo straordinario impegno per il controllo del territorio e la salvaguardia della sicurezza di cittadini e residenti del territorio altotiberino.