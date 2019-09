Due anni di Astra, domenica 22 settembre festeggiamo presentando corsi e rassegne

Domenica 22 settembre 2019 a partire dalle ore 17 festeggiamo i due anni del Cinema Teatro Astra di San Giustino. Con l’occasione presenteremo i nuovi corsi e le nuove rassegne teatrali e cinematografiche. A seguire un aperitivo-buffet. Alle 20,45 proiezione del film “La Notte dei Morti Viventi” di G.Romero

Ingresso gratuito-

Anche per la stagione 2019/2020 il Cinema Teatro Astra di San Giustino proporrà una ricca offerta di corsi e laboratori in collaborazione con l’Associazione Arci Astra APS, Tutto Fa Broadway e Gricel.

La nuova programmazione non solo conferma le attività degli anni passati, ma ne introduce molte completamente nuove per coinvolgere la comunità in un polo sociale, culturale, aggregativo e ricreativo nel quale coltivare le proprie passioni. I corsi e i laboratori vengono organizzati per rispondere direttamente agli specifici bisogni sociali e di conoscenza e alle aspirazioni delle persone.

Le attività sono realizzate a prezzi popolari per difendere il diritto alla socialità di tutti e per tutti e per favorire la promozione di una cultura diffusa ed accessibile.