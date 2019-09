Domenica 22, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, gazebo della Lega Valtiberina a Sansepolcro, zona Porta Fiorentina, per la raccolta firme nazionale contro il governo 5 stelle-PD

La segreteria della Sezione Lega Valtiberina comunica che si svolgerà questa domenica

dalle ore 09:30 alle ore 12:30, all’arco di Porta Fiorentina di Sansepolcro, un gazebo

di raccolta firme contro il governo anti-italiano, delle poltrone, targato PD e

Movimento 5 Stelle.

La raccolta firme, organizzata da Matteo Salvini a livello nazionale, ha l’obiettivo di

raccogliere tutta la contrarietà e il dissenso verso un governo nato per una mera

spartizione di poltrone, che non riflette il sentire del popolo italiano, esternato invece

dai risultati di tutte le ultime elezioni, da quelle europee a quelle regionali e

amministrative.

Per la sezione locale, inoltre, sarà un’occasione di incontro e di confronto con tutti i

simpatizzanti e un’occasione per tutti gli interessati di iscriversi al movimento politico

