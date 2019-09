Servizio Civile Universale: ecco i progetti di Il Poliedro

Hai tra i 18 e i 29 anni (non compiuti)?

Presenta la tua domanda fino le ore 14:00 del 10 ottobre 2019!

Ecco le proposte di IL POLIEDRO Società Cooperativa Sociale:

“ARTISTICAMENTE”

Il progetto ha come obiettivo primario l’ideazione, l’attivazione e la divulgazione di nuovi laboratori didattici, volti alla sensibilizzazione ed educazione dei bambini e ragazzi in età scolare, tenendo conto delle diverse capacità d’apprendimento dovute al grado di scolarizzazione e al percorso di studio.

Il progetto ha come obiettivo secondario l’ideazione, l’attivazione e la promozione di nuovi eventi promozionali, che tengano conto di fasce di utenza diversificate, così da risultare ben mirati e ben diretti al coinvolgimento del pubblico specifico a cui si rivolgono.

Numero degli operatori: 4 persone.

Sede del progetto: Pinacoteca Comunale di Città di Castello.

“WĀ-HOU”

Il progetto si sviluppa nei territori del Comune di Città di Castello, Citerna e di San Giustino, nello specifico all’interno delle varie sedi di attuazione del progetto, che comprendono i territori comunali e i centri di raccolta, risultando quest’ultimi non solo come luoghi di conferimento di materiale ma, anche e soprattutto come centri di sensibilizzazione, educazione ed approfondimento di tematiche ambientali e promozione del territorio. Destinatari del progetto sono tutti i cittadini del territorio a seconda delle fasce d’età.

Numero degli operatori: 6 persone.

Sedi del progetto:

Sede Legale – Uffici amministrativi

Centro di raccolta Comune di Città di Castello

Centro di raccolta Comune di Città di Castello

Centro di raccolta Comune di Citerna Via a. Volta

Centro di Raccolta Comune di San Giustino

Link progetti: https://www.legacoopumbria.coop/2019/notizie/servizio-civile-universale-prossima-partenza-bando-2019/

IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE

C.so VITTORIO EMANUELE II, n° 40 – 06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)

Tel. 075/8522655 Fax. 075/8527574

E mail: segreteria@ilpoliedro.org

Sito: www.ilpoliedro.org

