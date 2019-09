Pubblicato il Bando 2019 per la selezione di giovani volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale: scadenza 10 ottobre 2019

E’ stato pubblicato il Bando 2019 per la selezione di giovani volontari (età 18-28 anni) da impiegare in

progetti di Servizio Civile Universale: in Alta Valle del Tevere sono disponibili 41 posti nei progetti di assistenza a favore di bambini, anziani e disabili elaborati dalla rete di enti pubblici e privati composta da Comune di Città di Castello (4 posti), ASP Centro di Formazione “G. O. Bufalini” (4 posti), Cooperative Sociali “Fiore Verde” (13 posti) e “Alveare” (6 posti), Associazione di Volontariato “Genitori Oggi” (14 posti).

Il Servizio Civile Universale è aperto ai giovani con età compresa tra 18 e 28 anni ed è una importante opportunità di crescita personale e professionale, che prevede anche un compenso mensile di € 439,50 per n. 25 ore settimanali di servizio: da quest’anno la domanda di partecipazione va presentata online ed occorre necessariamente lo SPID (che può essere richiesto gratuitamente anche attraverso gli sportelli DIGIPASS presenti sul territorio).

La scadenza del Bando è fissata per il 10 ottobre 2019 alle ore 14.

E’ possibile trovare tutte le informazioni (progetti, sedi, ecc.) sui siti internet www.fioreverde.orgwww.genitorioggi.org www.gobufalini.itwww.coopalveare.it

