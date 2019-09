Da lunedì riaprono le piscine comunali dopo il restyling: oltre 700 iscritti ai corsi di nuoto, adesioni ancora possibili

“Sono già oltre 700 gli iscritti ai corsi della scuola federale di nuoto di Polisport che da lunedì 23 settembre riprenderanno l’attività in coincidenza con la riapertura al pubblico delle piscine comunali di via Engels”. E’ quanto annuncia l’assessorato allo Sport insieme all’amministratore unico di Polisport nel sottolineare che “il complesso natatorio tornerà a disposizione degli utenti dopo il completo restyling del sistema di illuminazione di sicurezza, che è stato integralmente sostituito con apparecchiature di ultima generazione, la manutenzione delle vasche, degli spogliatoi e degli altri spazi a servizio dei fruitori della struttura”.e ci sono posti disponibili per chi fosse interessato a prendere parte alle lezioni, che riprenderanno insieme ai corsi di acqua-baby, riservati ogni venerdì ai bambini fino a 36 mesi a partire dall’1 ottobre, e alle attività delle associazioni del territorio. Le piscine comunali saranno come sempre a disposizione anche del nuoto libero, che sarà possibile da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30, il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Per le iscrizioni ai corsi la segreteria di Polisport presso l’impianto di via Engels sarà a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, mentre il sabato sarà possibile rivolgersi al personale addetto nella fascia oraria mattutina 8.30-12.30. Per informazioni è possibile contattare Polisport attraverso il recapito telefonico 075.8550785 e l’indirizzo di posta elettronica