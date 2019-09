Consiglio comunale aperto su Colorglass. Il parlamentino approva all’unanimità documento critico si installazione tecnologia 5G

Un consiglio comunale aperto su Colorglass: la proposta avanzata dall’Amministrazione, durante la seduta dell’assise di Città di Castello che si è riunita ieri 16 settembre 2019, è stata condivisa anche dalle forze politiche in aula e a breve verrà comunicata la data della seduta. L’iniziativa nasce nell’alveo delle novità che riguardano l’azienda del Trestinese ed in particolare le dichiarazioni del Ministero sulla sua salubrità con un documento posto all’attenzione del consiglio, che. a fronte della disponibilità a confrontarsi in maniera monotematica su questo tema da parte della Giunta, non è stato discusso.

Approvati a maggioranza invece i due punti suppletivi del consiglio comunale. A maggioranza è infatti passata sia la proposta per l’applicazione delle agevolazioni fiscali sul costo di GPL e Gasolio da riscaldamento metanizzate e non metanizzate sia l’altra sulla convenzione tra zona sociale altotevere e zona sociale sette per la gestione del servizio di adozioni nazionali e internazionali e il servizio di affido familiare. Il consiglio ha esaminato i punti all’ordine del giorno rimasti inevasi dalla precedente seduta:in particolare nel question time, richiesta di chiarimenti su indici di sicurezza e dei lavori nelle scuole e defibrillatori automatici. Rinviato in commissione l’esame de La nuova carta dei diritti della bambina e approvato all’unanimità il documento sulle misure di tutela per la salute in previsione dell’avvento delle tecnologie 5G. Nel dispositivo si legge: “Facendo riferimento alle preoccupazioni di parte del mondo scientifico e sanitario relativamente all’introduzione della tecnologia 5G ed ai verosimili rischi connessi per la salute, viene richiesto al Sindaco ed alla Giunta di monitorare, nel rispetto del principio di precauzione, lo sviluppo del dibattito, gli approfondimenti sul tema e gli esiti del recente posizionamento esercitato dal nuovo Governo Nazionale, con l’applicato Golden Power, prima di assumere decisioni che ricadono sul nostro territorio”.

