Con lo scooter contro una recinzione, 19enne trasportato d’urgenza al nosocomio tifernate, prognosi di 30 giorni

Questa mattina alle ore 08,15 circa, in via M. della Liberta’ all’ altezza del civ. 20. Un motociclo MBK condotto da un 19enne di Città di Castelo stava percorrendo la suddetta strada con direzione viale Vittorio Veneto. Poco dopo aver superato il passaggio a livello ferroviario per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale urtava un muretto a margine strada, abbattendo parte della recinzione. E dopo aver urtato anche un palo della pubblica illuminazione cadeva rovinosamente a terra. A seguito del sinistro veniva soccorso da personale del 118 e trasportato al locale ospedale dove e’ stato refertato con 30 giorni di prognosi e trattenuto in terapia intensiva.

