Tre piazzamenti sul podio per il team Fortebraccio

Fine settimana contraddistinto da ottimi risultati per il Team Fortebraccio che ha ottenuto 3 splendidi piazzamenti sul podio con juniores, allievi ed esordienti. Ecco nel dettaglio il resoconto completo.

La juniores è stata assoluta protagonista nel 24° Trofeo San Francesco che si è disputato a Guarenna Nuova Chieti. La squadra guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi ha infatti piazzato tre corridori tra i migliori dieci e centrato un prestigioso piazzamento sul podio a coronamento di una gara interpretata nella maniera migliore. Due i rappresentanti del Team Fortebraccio che si sono inseriti nel drappello di corridori arrivato a giocarsi il successo in volata. Francesco Caroti si è piazzato al 2° posto, Alessandro Cuccagna si è classificato 6°. A completare la positiva giornata della squadra anche il 9° posto centrato da Lorenzo Celestini.

Un piazzamento sul podio e tre corridori nella top ten anche per gli allievi guidati dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori nel 5° GP Chianti Montespertoli, che si è corso a Baccaiano (frazione di Montespertoli in provincia di Firenze). Riccardo Ricci ha chiuso la competizione tagliando la linea del traguardo al 2° posto, Edoardo Burani si è classificato 6°, Valentino Romolini è arrivato 8°. Ottima prova corale quindi per una squadra capace ancora una volta di mettersi in mostra.

Bel piazzamento sul podio anche per gli esordienti. La squadra guidata dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori ha infatti conquistato il 3° posto con Tommaso Brunori nel 5° GP Chianti Montespertoli che si è corso a Baccaiano. Risultato di prestigio che mette in ulteriore risalto le qualità del giovane ciclista e l’ottimo lavoro effettuato dal team.

Un piazzamento nella top ten è arrivato anche tra gli elite ed under 23. Merito di Michele Corradini che sabato a Santa Croce sull’Armo (in provincia di Pisa) si è classificato al 7° posto in voltata nel 74° GP Industria del Cuoio e delle Pelli. La compagine guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli è ora attesa da altri due importanti impegni. Domani la 50° Coppa Festa in Fiera San Salvatore, in programma a Bucine (provincia di Arezzo) con partenza fissata alle ore 14:30 e martedì l’84° Coppa Collecchio che si svolgerà a Collecchio (in provincia di Parma) dalle ore 13:00. Alle due gare saranno presenti Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Alessandro Cuccagna, Francesco Caroti, Michele Corradini, Edoardo Corridori

