“Cascina Vitelli”: ordinanza sindacale per la messa in sicurezza dell’immobile

Con un’ordinanza sindacale emessa oggi, l’amministrazione comunale ha intimato ai proprietari dell’immobile denominato “Cascina Vitelli”, situato lungo viale Nazario Sauro, di procedere entro 20 giorni dalla notifica dell’atto all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell’edificio a tutela dell’incolumità pubblica e privata. A seguito della segnalazione del comando della Polizia municipale cui è seguito il transennamento dell’area, il Servizio di Protezione Civile ha ravvisato attraverso un sopralluogo con le Squadre operative dell’ente la potenziale situazione di pericolo derivante dallo scorrimento di alcuni coppi del manto di copertura verso il perimetro della linea di gronda (sia lungo Via Nazario Sauro che lungo la strada secondaria sterrata che conduce al fiume Tevere), ma anche il danneggiamento e il cattivo stato di conservazione dell’opera provvisionale, costituita da un tavolato, posta sotto la gronda del lato di via Nazario Sauro per evitare la caduta sulla strada sottostante di materiale costitutivo del tetto. Nel dettaglio, l’ordinanza sindacale dispone la riparazione o il consolidamento dell’opera provvisionale collocata sotto la gronda posta su via Nazario Sauro e la verifica dell’efficacia della soluzione tecnica adottata in relazione al possibile cambiamento delle condizioni strutturali dell’edificio; la verifica lungo la facciata prospiciente la strada secondaria laterale dello stato di conservazione della gronda, con la rimozione delle parti degradate; la rimozione o il riposizionamento del manto di copertura scivolato verso l’estremità della gronda, sia lungo via Nazario Sauro che lungo la strada secondaria laterale. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza e verifica dovrà essere trasmessa al Servizio Protezione Civile del Comune una relazione che descriva gli interventi effettuati e attesti il ripristino dello stato di sicurezza della viabilità.