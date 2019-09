Apertura scuole, il saluto dell’Amministrazione comunale di Sansepolcro a studenti e personale

Con la riapertura delle scuole a Sansepolcro, questa mattina il sindaco Mauro Cornioli e l’assessore all’Istruzione Gabriele Marconcini hanno svolto le tradizionali visite ai vari istituti cittadini per i consueti auguri dell’Amministrazione comunale. Tra i momenti salienti della mattinata, l’incontro alla Scuola Media Buonarroti con il nuovo Dirigente Scolastico, professor Domenico De Angelis, da oggi alla guida dell’Istituto Comprensivo biturgense.

“Vi auguro un buon inizio di anno scolastico – ha dichiarato il primo cittadino agli studenti – oggi, per ognuno di voi, è l’inizio di un nuovo tratto di strada da percorrere. Una strada sicuramente intensa, viva, emozionante, che vi porterà ad essere uomini liberi. Perché lo studio vi renderà liberi, ma anche testimoni di una comunità.”

“Diamo inoltre il nostro benvenuto a Sansepolcro al nuovo Dirigente Domenico De Angelis – ha aggiunto il sindaco – che oggi inizia la sua avventura assieme a 1.200 ragazzi divisi nelle varie scuole: siamo certi che faremo un bel percorso assieme. Infine, auguriamo un buon lavoro ai docenti e al personale amministrativo di tutte le scuole del Borgo, ringraziandoli per quello che fanno ogni giorno per la crescita della coscienza civica e per lo sviluppo culturale e sociale della comunità.”

“Ogni anno la sera che precede la prima campanella è un continuo susseguirsi di pensieri ed emozioni; una trepidante staffetta in cui infinite riflessioni e buoni propositi si scambiano incessantemente il testimone.” Questo il pensiero condiviso ieri sulla propria pagina Facebook dall’assessore Marconcini, anch’egli docente, che oggi ha dichiarato: “Da sempre la scuola è la principale istituzione nella formazione di cittadini consapevoli. La speranza è che questo nuovo anno possa contribuire alla crescita umana e culturale dei nostri giovani studenti. A tutti loro rivolgo un sincero in bocca al lupo per un sereno anno scolastico.”

Il sindaco Cornioli e l’assessore Marconcini augurano un buon anno scolastico agli alunni e al personale di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città

Con la riapertura delle scuole a Sansepolcro, questa mattina il sindaco Mauro Cornioli e l’assessore all’Istruzione Gabriele Marconcini hanno svolto le tradizionali visite ai vari istituti cittadini per i consueti auguri dell’Amministrazione comunale. Tra i momenti salienti della mattinata, l’incontro alla Scuola Media Buonarroti con il nuovo Dirigente Scolastico, professor Domenico De Angelis, da oggi alla guida dell’Istituto Comprensivo biturgense.

“Vi auguro un buon inizio di anno scolastico – ha dichiarato il primo cittadino agli studenti – oggi, per ognuno di voi, è l’inizio di un nuovo tratto di strada da percorrere. Una strada sicuramente intensa, viva, emozionante, che vi porterà ad essere uomini liberi. Perché lo studio vi renderà liberi, ma anche testimoni di una comunità.”

“Diamo inoltre il nostro benvenuto a Sansepolcro al nuovo Dirigente Domenico De Angelis – ha aggiunto il sindaco – che oggi inizia la sua avventura assieme a 1.200 ragazzi divisi nelle varie scuole: siamo certi che faremo un bel percorso assieme. Infine, auguriamo un buon lavoro ai docenti e al personale amministrativo di tutte le scuole del Borgo, ringraziandoli per quello che fanno ogni giorno per la crescita della coscienza civica e per lo sviluppo culturale e sociale della comunità.”

“Ogni anno la sera che precede la prima campanella è un continuo susseguirsi di pensieri ed emozioni; una trepidante staffetta in cui infinite riflessioni e buoni propositi si scambiano incessantemente il testimone.” Questo il pensiero condiviso ieri sulla propria pagina Facebook dall’assessore Marconcini, anch’egli docente, che oggi ha dichiarato: “Da sempre la scuola è la principale istituzione nella formazione di cittadini consapevoli. La speranza è che questo nuovo anno possa contribuire alla crescita umana e culturale dei nostri giovani studenti. A tutti loro rivolgo un sincero in bocca al lupo per un sereno anno scolastico.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...