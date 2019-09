Saper fotografare non significa soltanto acquisire perizia tecnica nell’uso della fotocamera e di programmi, come Photoshop, che permettono il perfezionamento e la rielaborazione delle immagini prodotte. Saper fotografare – e lo si può fare anche con mezzi poco costosi e addirittura antiquati – significa soprattutto essere in grado di ritrarre il mondo e le persone che ci circondano, avere la capacità di intrecciare una serie di belle immagini in un racconto fotografico sviluppato con sensibilità e, perché no?, con vena artistica.

Questo è l’obbiettivo che si pone il corso “Fotografiamo insieme – Focus”. Un corso snello, di 12/13 incontri, che oltre a mettere i partecipanti nelle condizioni di usare con efficacia il mezzo fotografico, propone un tema da svolgere insieme. Un’opportunità, quindi, di affrontare anche gli aspetti compositivi e narrativi che un buon fotografo deve conoscere per poter “raccontare” una storia con le sue immagini.

In ogni corso, abbiamo svolto un tema, quest’anno il Focus sarà sul “Ritratto ambientato”, un immaginario viaggio di un turista in visita presso palazzo Vitelli a Sant’Egidio di Città di Castello, splendido edificio rinascimentale ricco di particolari architettonici e decorazioni pittoriche che lo classificano tra i più belli palazzi storici dell’Umbria. “Raccontare attraverso la fotografia”. Acquisire così la capacità di raccontare una storia, per narrare efficacemente e tradurre in immagini i nostri pensieri, impressioni, riflessioni. Così, l‘acquisizione delle indispensabili conoscenze tecniche fotografiche avverrà in funzione dello studio e della realizzazione del tema prescelto.

I corsisti non saranno quindi solamente degli allievi interessati e curiosi. Dovranno piuttosto essere degli appassionati di fotografia, motivati e disposti a impegnarsi in un percorso breve ma intenso, per affrontare il tema prescelto. Sarà richiesto, in fine, di condividere la propria ricerca e le proprie immagini con gli altri partecipanti e ultimare il percorso con una piccola mostra o proiezione interna al club.

Pertanto a differenza del corso Fotografiamo Insieme classico metteremoin disparte photoshop riducendolo al minimo indispensabile, ed altri aspetti strettamente tecnici , che potranno essere trattati gratuitamente durante le normali attività dell’associazione. Affrontare il tema assegnato permetterà a ciascuno di conoscere la propria macchina fotografica nei vari aspetti e le regole della composizione. Gli incontri saranno articolati secondo i seguenti argomenti:

1- Cenni storici. Perché si fotografa? La luce in fotografia 2- Conoscenza di base: tipi di fotocamera, obiettivi, guida all’acquisto, tecnica di funzionamento.

3- Le macchine fotografiche digitali: dalle compatte alle reflex, formati dei sensori e la sensibilità ISO

4– Uso della fotocamera: scelta dei tempi e diaframma, obiettivi ed inquadrature, composizione delle foto.

5– Generi fotografici e relative tecniche: paesaggi, ritratti, still life, foto sportiva , macro fotografia, eccetera.

6– Semplici cenni di camera chiara (programma di fotoritocco),gestione delle immagini, formati grafici

7– L’importanza del confronto: come leggere, comporre e valutare un’immagine.

8– Raccontare una storia tramite le immagini

9-Analisi del tema proposto-criteri di giudizio-reportage fotografico, dibattito sulle immagini prodotte.

Salvo imprevisti, il corso comincerà lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 21.15 presso la sede del Centro Fotografico Tifernate. Tutto il percorso didattico, nella maggior parte, verrà guidato da materiale audiovisivo (diapositive, proiezioni digitali, ecc). Il corso sarà a numero chiuso, in caso di sovranumero sarà presa in considerazione la data di iscrizione, 10 iscrizioni saranno il numero minimo per dar vita al corso in oggetto sino ad un massimo di 20/22 iscritti. E’ richiesta, per la fotografia digitale, una conoscenza di base di informatica. Il corso avrà carattere sia teorico e pratico e prevederà una base di 12/13 incontri per un totale di circa 24/26 ore di lezione in aula ; queste si terranno due volte a settimana nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 21.15 alle ore 23.15 presso la sede del CFT in piazza Matteotti logge Bufalini 2° piano (sopra al circolo degli Illuminati). E’ richiesta la presenza, nella parte finale del corso, ad un sabato oltre alle normali lezioni in aula per eseguire il tema proposto. Avere una macchina fotografica o prevedere un acquisto a breve incentiverà maggiormente l’attenzione. Seguici su Face Book (Centro Fotografico Tifernate) per informazioni chiamare Enrico o Chiara al 339 437 80 85– L’iscrizione non è impegnativa ma in caso di recesso siete pregati di segnalarlo per far posto ad altri.