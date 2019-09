Centro storico, segnali confortanti di ripresa

Commercio ed esercizi pubblici. Segnali confortanti di ripresa non solo dal centro storico, ma anche dai quartieri ad alta densità abitativa della città. E’ il caso dello storico bar de La Tina in via Ferrer che nei giorni scorsi ha cambiato gestione ed ora al “timone” del noto esercizio pubblico c’è una giovane tifernate, Marta Marroni, che, sostenuta dalla sua famiglia ha deciso di intraprendere questa attività. Il sindaco, Luciano Bacchetta, accompagnato dal consigliere comunale Massimo Minciotti, ha parlato di “segnale importante e significativo per la realtà tifernate. Ogni volta che una attività apre i battenti o prosegue il proprio lavoro con nuove conduzioni, siamo di fronte a evidenti segnali positivi di ripresa. Quando si tratta di giovani come nel caso specifico di Marta Marroni e della sua famiglia , si può essere ancora più soddisfatti nel vedere con quanto entusiasmo e determinazione i giovani stessi investono anche nel settore privato e profeta o il proprio futuro lavorativo. Bravi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...