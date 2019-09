Tifernati in vacanza a Venezia si distinguono per Onestà fuori dal comune

Un gruppo di tifernati in vacanza a Venezia per il Festival del cinema , fra loro Capecci Antonello si rende protagonista lo scorso Venerdi 6 settembre di un gesto normale per noi ma il suo messaggio è di grande valore .

In visita ai vetri di Murano trovano per terra un portafoglio contenente 850 euro 2.500 dollari in contanti e un numerose carte di credito appartenenti ad un cittadino straniero e prontamente riconsegnati ai Carabinieri della Stazione di Murano-

