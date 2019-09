Lunedì 16 settembre torna a riunirsi il Consiglio Comunale

Convocato lunedì 16 settembre 2019 alle 17.00 il consiglio comunale di Città di Castello con all’ordine del giorno i punti rimasti inevasi dalla precedente seduta: Si parlerà degli indici di sicurezza e dei lavori nelle scuole, di defibrillatori automatici e di Color Glass. In programma lesame del documento su sulle misure di tutela per la salute in previsione dell’avvento delle tecnologie 5G, l’ordine del giorno sul Lascito Mariani, una proposta di deliberazione riguardo La nuova carta dei diritti della bambina. Sono stati aggiunti due punti: uno per l’applicazione delle agevolazioni fiscali sul costo di GPL e Gasolio da riscaldamento metanizzate e non metanizzate e l’altro sulla convenzione tra zona sociale altotevere e zona sociale sette per la gestione del servizio di adozioni nazionali e internazionali e il servizio di affido familiare. I lavori verranno trasmessi in diretta streaming sul canale you tube del consiglio comunale di Città di Castello.

