Le congratulazioni della presidente Porzi agli umbri nominati del Governo Conte

“Complimenti e buon lavoro ad Anna Ascani, Marina Sereni e Laura Agea, tre donne umbre nominate nel Governo Conte. Una grande sfida le attende, quella di lavorare per l’Italia, restituendo alle Istituzioni credibilità e autorevolezza”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi, commentando la nomina dei nuovi sottosegretari del Governo.

“Anna Ascani, giovane e preparata, e Marina Sereni, dirigente di lungo corso che ha fatto conoscere il proprio valore negli incarichi che ha ricoperto, sapranno lavorare per l’Italia e per la nostra regione, che ritrova interlocutori – spiega la presidente Porzi – dopo un Governo in cui non c’erano rappresentanti umbri. Sono anche certa che, pur nelle diversità politiche, sapremo lavorare al fianco di Laura Agea per ottenere dall’Europa sempre più riconoscimenti e risorse”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...