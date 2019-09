Domenica tra sport e collezionismo in centro storico

Appuntamento in centro storico tra sport e collezionismo domani, domenica 15 settembre, con la 38^ gara podistica “Stracastello” e l’edizione mensile di “Retrò”, il mercato dell’antiquariato, dell’oggettistica antica, della rigatteria, dell’hobbistica e del collezionismo promosso dall’amministrazione comunale di Città di Castello. La concomitanza dei due eventi, che sono inseriti nel cartellone di “Estate in città”, comporterà lo spostamento di “Retrò” nell’area di piazza Garibaldi e in via Gramsci, tra la piazza e via Sant’Antonio, dove si ritroveranno cento espositori provenienti dal centro Italia. La “Stracastello”, con un percorso per i partecipanti diviso tra strade dentro e fuori dalle mura urbiche, farà infatti perno su piazza Matteotti, dove sarà collocato il traguardo della gara e avranno luogo anche le premiazioni finali.

