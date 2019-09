Soddisfazione delle associazioni per il percorso operativo sul PEBA

Siamo estremamente soddisfatti che sia iniziato il percorso operativo in Commissione assetto del territorio che portera’ all’ elaborazione e redazione del Piano abbattimento Barriere Architettoniche . Il nostro Comune sara’ il primo Comune in Umbria ad adottare questo piano che ha come obbiettivo quello di creare una Citta’ a misura d’uomo ,dove chi ha una disabilita’ non sia discriminato , e non trovi barriere…soprattutto quelle ….mentali.

Le nostre Associazioni hanno in questo periodo visionato il lavoro fatto da altre citta’,Padova in primis,

Abbiamo riproposto il modello operativo che vedra’ come primo punto ;

CREARE UNA CABINA DI REGIA : Comune,Associazioni,Scuole

LA MAPPATURA DEL TERRITORIO : saranno le nostre Associazioni e le scuole che partecipano al progetto,assieme a tecnici del Comune a fare questo lavoro basilare.

Da questo nascera’ la mappa degli interventi da fare ,i costi da perseguire,i finanziamenti da trovare .

Il piano dovra’ avere un’arco temporaneo di 5 o 10 anni.

Alla fine di questo percorso avra’ grande rilevanza la stesura del decalogo con cui l’amministrazione dovra’ approcciarsi agli interventi sia sulle opere pubbliche e private esistenti e sopratutto su quelle nuove.

Ora attendiamo e ne abbiamo avuto conferma dal Presidente del Consiglio Comunale che la nostra petizione verra’ votata in Consiglio Comunale entro la fine del mcorrente mese.

Carlo Reali

Riccardo Lucaccioni

