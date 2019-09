Nominati i membri CAL. Unanimità per la mozione su Fontanelle dell’acqua a scuola

Nominati i rappresentanti del comune di Città di Castello nel Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, il Cal: sono Luciano Tavernelli, consigliere PD, Ursula Masciarri, consigliere PSI e Cesare Sassolini, capogruppo di Forza Italia. L’elezione è avvenuta nel consiglio comunale di lunedì 9 settembre 2019 nel corso del quale il vicesindaco e assessore alle Finanze Michele Bettarelli ha illustrato una variazione degli stanziamenti di cassa di competenza della giunta e una variazione di bilancio di competenza del consiglio che è stata approvata a maggioranza relativa a 386mila euro di trasferimenti in entrata, somme vincolate per progetti di natura sociale: assistenza domiciliare per minori oltre 60mila euro, 144mila per il segretariato sociale del servizio Welfare, 16 agli operatori del SAL, il Servizio di accompagnamento al lavoro, 131mila euro per il Dopo di noi, legato a persone con disabilità gravi ma senza il sostegno familiare. Una parte della variazione ha riguardato spese per il personale a seguito di pensionamenti, assegni per il nucleo familiare, assunzioni straordinarie a tempo determinato. Maggioranza anche per la declassificazione, sdemanializzazione e vendita di un tratto di strada a Lerchi verso Monte Santa Maria Tiberina, illustrata dall’assessore Luca Secondi. Unanimità per la mozione di Tiferno Insieme che proponeva “di verificare presso Umbria Acque la possibilità e individuare le corrette modalità per istallare presso le scuole una serie di fontanelle per la distribuzione di acqua depurata provvedendo ad eliminare progressivamente, in accordo coi Dirigenti, l’utilizzo di bottigliette e bicchieri di plastica anche per tramite dell’utilizzo da parte degli studenti di borracce personali”. Rinviata la mozione di Giovanni Procelli, capogruppo della Sinistra, che propone misure di tutela alla salute in previsione dell’avvento della tecnologia 5c. I punti rimasti inevasi saranno all’ordine del giorno del consiglio convocato lunedì 16 settembre.

