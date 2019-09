Domenica torna retro’ attesi attesi 100 espositori

Sono attesi cento espositori domenica 15 settembre per l’edizione mensile di “Retrò”, il mercato dell’antiquariato, dell’oggettistica antica, della rigatteria, dell’hobbistica e del collezionismo promosso dall’amministrazione comunale di Città di Castello, che, per la concomitanza con la 38^ gara podistica “Stracastello”, sarà allestita nell’area di piazza Garibaldi e in via Gramsci, tra la piazza e via Sant’Antonio. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 06.00 alle ore 20.00 vieterà la circolazione e la sosta a tutti i veicoli (eccetto i mezzi in urgenza ed emergenza) su piazza Garibaldi. Sarà lasciato un corridoio per il passaggio ai soli mezzi autorizzati, dalla rotatoria di via Diaz, con direzione piazza Garibaldi, sul lato prospiciente palazzo Vitelli, in modo da consentire l’ingresso in via San Bartolomeo e via degli Albizzini.