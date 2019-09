Sociale, grande successo per l’iniziativa “La Canoa è per tutti”

Tutti insieme in canoa per abbattere ogni barriera. Il fiume Tevere, per un giorno, si trasforma in un palcoscenico per i ragazzi in difficoltà che vogliono godersi una giornata di sport. Mercoledì 11 settembre si è svolto con grande successo l’evento “La canoa è per tutti”, iniziativa organizzata dal Rotary Club di Città di Castello e dal Canoa Club tifernate.

L’evento, portato avanti da anni con entusiasmo, ha registrato anche quest’anno la partecipazione di numerosi giovani ed adulti provenienti da tutta la Valtiberina Toscana ed Umbra che hanno voluto provare l’ebbrezza di scendere lungo il fiume Tevere a bordo di un’imbarcazione – in totale sicurezza – offrendo l’opportunità di condividere esperienze ritenute difficili e sino a qualche anno fa addirittura impossibili.

Oltre alla canoa, i partecipanti hanno avuto modo di godersi una passeggiata in carrozza trainata dal cavallo nelle zone adiacenti il fiume. A tutto questo si è aggiunta poi la discesa in acqua del Dragon Boat in collaborazione con le Farfalle Rosa dell’associazione Altotevere contro il Cancro. L’evento si è concluso alla sera con una conviviale presso la sede del Canoa Club.

Alla giornata hanno preso parte anche numerose associazioni e rappresentanti delle Istituzioni locali. Per il Comune di Sansepolcro erano presenti l’assessore al Sociale Paola Vannini, l’assessore alle Pari Opportunità Catia Del Furia ed alcuni membri della Commissione Pari Opportunità biturgense.

“Davvero una bellissima iniziativa – ha commentato all’indomani la dottoressa Vannini – Durante la giornata i nostri ragazzi hanno avuto modo di divertirsi in sicurezza ed interagire in un clima di grande integrazione ed allegria. Anche per noi amministratori l’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per confrontarci e aprire la strada a nuove future collaborazioni. Ringrazio pertanto Rotary e Canoa Club per l’impegno e la sensibilità con cui ogni anno organizzano questo appuntamento, ma anche tutte le altre associazioni presenti che con grande generosità hanno permesso lo svolgimento di questo evento nel migliore dei modi.”

