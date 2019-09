Il GAL ha presentato il nuovo sito del parco regionale del monte Cucco

Ieri mattina presso l’Auditorium Comunale della Scuola dell’Infanzia di Sigillo sono stati presentati il nuovo sito del Parco Regionale del Monte Cucco (www.parcodelmontecucco.it) e la campagna promozionale per l’annualità 2019.

Il sito web e la promozione del Parco sono stati realizzati con il finanziamento del GAL Alta Umbria. Nel corso della presentazione la Presidente del GAL Alta Umbria, Giuliana Falaschi, ha voluto ringraziare innanzitutto l’Amministrazione di Sigillo e l’Istituto Scolastico che hanno gentilmente ospitato l’iniziativa. La Presidente e gli Amministratori dei Comuni intervenuti (Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo) hanno espresso la loro grande soddisfazione per il risultato conseguito grazie alla collaborazione tra il GAL e gli enti coinvolti.

Il sito, oltre che ricco nei contenuti e nelle immagini, presenta una grafica accattivante ed è totalmente responsive, cioè può essere visionato correttamente su tutti i mezzi di comunicazione attualmente in circolazione (PC, smartphone, tablet, ecc.).

Anche la strategia di comunicazione che ha interessato i mesi da marzo a giugno ha avuto un riscontro estremamente positivo. La scelta di puntare su testate specializzate nel turismo outdoor ha garantito la possibilità di contenere i costi e di raggiungere il segmento di domanda turistica che guarda con molta attenzione al territorio del Parco.

Le bellissime foto e lo slogan “Vivi la Natura” per ben quattro mesi hanno campeggiato su siti web e magazine di settore quali: la Rivista della natura, Montagne 360°, MTB, Touring Club, Trekking.it e i Borghi più belli d’Italia. Naturalmente tutte le inserzioni contenevano un rinvio al nuovo sito www.parcodelmontecucco.it

Nel corso della presentazione la Presidente del GAL e la Vice Presidente Monia Ferracchiato (Sindaco di Fossato di Vico), hanno inoltre ricordato che la realizzazione del sito e della campagna promozionale si uniscono a una serie di iniziative di valorizzazione del Parco del Monte Cucco che hanno interessato tutto il 2019, prima tra tutte la promozione della terza edizione del festival musicale Suoni Controvento.

“La realizzazione di questo sito web – ha concluso la Presidente Falaschi – è il frutto della collaborazione dei Comuni del Parco del Monte Cucco con il GAL Alta Umbria. Il lavoro in sinergia paga sempre e questa è solo una delle tante iniziative che metteremo in atto per valorizzare uno dei più importanti siti naturalistici dell’intero territorio regionale. Le risorse economiche non sempre sono sufficienti ma, lavorando tutti insieme e ottimizzando le disponibilità finanziarie, sarà possibile ottenere dei risultati importanti”.

Per ogni informazione sulle iniziative del GAL è possibile contattare lo 0759220034 (Sede di Gubbio) o lo 0758522131 (Sede di Città di Castello).

