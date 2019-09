Dal 16 settembre torna “A scuola ci vado da solo, anzi con gli amici”

Riparte il 16 settembre, con l’inizio della scuola, il progetto “A scuola ci vado da solo, anzi con gli amici” ideato dal CNR e promosso dal Comitato Nessunisola con l’appoggio del Comune di Sansepolcro e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo.

Siamo lieti di annunciare anche l’adesione delle principali organizzazioni dei commercianti al progetto, con la disponibilità a creare una rete di “negozi amici dei bambini”.

Per le prime due settimane, in attesa che il Comune disponga la segnaletica stradale necessaria alla messa in sicurezza dei percorsi, il Comitato garantirà una “sorveglianza discreta” con alcuni dei propri membri che seguiranno da lontano i bambini nei due percorsi che vi riallego. Allego anche alcune immagini della fase sperimentale di giugno e quella del cartello che sarà apposto dal Comune nei punti di ritrovo a Porta Romana e Porta Fiorentina.

A disposizione per chiarimenti e integrazioni.

