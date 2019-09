Cimitero monumentale: lavori di ampliamento per 500 mila euro

“A sette anni dall’ultimo ampliamento, con un investimento da 500 mila euro l’amministrazione comunale procederà alla realizzazione di 560 nuovi loculi al cimitero monumentale”. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi, nell’evidenziare che scadrà il prossimo 23 settembre il bando per l’affidamento dei lavori pubblicato dalla centrale di committenza del Comune per l’ampliamento dell’area est del complesso, edificata all’inizio degli anni 2000. L’investimento sarà sostenuto tramite mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e darà ulteriore attuazione al programma di sviluppo della nuova ala del cimitero monumentale, divisa in quattro settori composti da otto edifici indipendenti, che era stata predefinita all’atto della costruzione in previsione dei fabbisogni futuri della collettività. Con l’intervento verranno realizzati quattro degli otto blocchi che può ospitare l’area riservata all’interno del perimetro del complesso: 560 posti complessivi, di cui 96 tombe in loculi singoli, 192 tombe in loculi doppi e 16 tombe in loculi di famiglia (per cinque posti). La tipologia costruttiva degli edifici che saranno costruiti sarà analoga a quella già adottata nel resto del cimitero. “E’ un esempio dell’attenzione a 360 gradi l’assessorato ai Lavori Pubblici dedica alle esigenze della nostra comunità – sottolinea Secondi – in un contesto di intervento molto ampio, che va dalle strade all’edilizia scolastica, dal patrimonio comunale fino alla cura dei 47 cimiteri del nostro territorio, per i quali sono necessari interventi di manutenzione e ampliamento costanti, identificati e programmati nel tempo grazie al lavoro degli uffici competenti”.

