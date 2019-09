Andrea Lignani Marchesani (FdI) “Disagi all’inizio dell’anno scolastico legati al servizio di trasporto scolastico. Necessaria armonizzazione con il trasporto pubblico ordinario“

“I servizi di trasporto a Città di Castello stanno subendo un’involuzione legato a tristi contingenze economiche e sociali ; una contrazione del servizio che nulla ha a che vedere con la “Smart City” ecologica e integrata prevista dal futuribile Piano Urbano di Mobilità Sostenibile in approvazione nel prossimo mese di ottobre. Qui l’utopia si scontra con la realtà di un consorzio in ginocchio escluso dalla gara, con bambini costretti a fare lunghe distanze per raggiungere il luogo di raccolta, con ritardate registrazioni di studenti regolarmente iscritti al servizio da parte del Comune, addirittura con inesistenti corse di ritorno in alcuni casi che hanno provocato la disdetta dal servizio e l’accesso all’abbonamento parallelo del servizio pubblico di trasporto. Una situazione emersa drammaticamente nel primo giorno di scuola, fatta salva ovviamente la necessaria fase di rodaggio. Certo e’ comprensibile che il CARAT non abbia entusiasmo nell’armonizzare situazioni critiche di cui altri potrebbero beneficiare alla scadenza della prorogatio ma è indubbio che i soggetti coinvolti, Comune, gestore e società di trasporto pubblico debbano interagire meglio per fornire servizi e orari migliori. In primo luogo è necessario avere contezza del ripristino integrale delle corse del trasporto pubblico locale soppresse o parzialmente ridotte nel periodo estivo che tanti disagi hanno provocato in tutto il territorio valtiberino. Poi conoscere come l’Amministrazione intenda affrontare una situazione che si è fatta per pluralità di contingenze oggettivamente difficile. All’uopo è stata presentata in data odierna un’interrogazione qui sotto riportata sull’argomento”

