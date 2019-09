A Sansepolcro arriva la Silent Disco: si balla con le cuffie, senza rumore

In arrivo a Sansepolcro un’esperienza musicale tutta nuova. Venerdì 13 settembre i ragazzi del comitato I Citti del Fare organizzano il primo “Silent Party” in salsa biturgense. Dalle 17:00, sotto il loggiato di Palazzo delle Laudi, verrà allestita una discoteca all’aperto con tanto di dj. Ma tutto si svolgerà nel più assoluto silenzio.

L’evento, infatti, è quello della Silent Disco, già programmato con successo in diverse manifestazioni in tutta la Provincia, e prevede che a ciascuno dei presenti venga assegnata una cuffia stereo in cui ascoltare la musica ‘in solitudine’, ma condividendo l’esperienza con molte altre persone.

La festa si articolerà in due momenti: il “Silent Borgo Baby” del pomeriggio, dedicato ai più piccoli, e la “Silent Borgo Experience” in programma dalle 22:00 fino a tarda notte.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sansepolcro e promossa dalle associazioni Confcommercio e Confesercenti, ha ricevuto il supporto ed il sostegno dei negozianti del centro storico della città che hanno contribuito a pubblicizzare la serata attraverso i social. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori tramite la pagina Facebook de I Citti del Fare.

