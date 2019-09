Si è tenuta questa mattina, giovedì 12 settembre 2019, la Conferenza della 17° edizione di “Tiferno Comics” presso la Sala della Giunta Comunale “Peppino Impastato” di Città di Castello. Per l’occasione sono intervenuti: Gianfranco Bellini, Presidente dell’Ass. Amici del Fumetto di Città di Castello; Giuliana Falaschi, Presidente GAL Alta Umbria e ASSOGAL Umbria; Michele Bettarelli, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Città di Castello e Franco Barrese, curatore della mostra assieme a Pietro Alligo.

Come già noto, l’artista a cui “Tiferno Comics” dedica l’esposizione 2019 è Dino Battaglia, “Maestro dei Maestri” del fumetto o meglio della letteratura disegnata mondiale; colui che Vincenzo Mollica definisce “Il Visconti del fumetto”.

“Dino Battaglia – La perfezione del grigio tra sacro e profano”, questo il titolo emblematico della mostra 2019, si terrà dal 14 settembre al 3 novembre in una location diversa da quella degli ultimi anni, ma già cara agli “Amici del Fumetto” di Città di Castello: Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

Un luogo prestigioso che ben si presta ad accogliere quella che sarà una mostra di rilevanza internazionale: con 320 tavole originali, le più importanti in assoluto, “Dino Battaglia – la perfezione del grigio tra sacro e profano” sarà la più grande mostra su Dino Battaglia mai realizzata al mondo, con il catalogo più ricco e completo che “racconterà” questo straordinario artista in più di 200 pagine. Un evento unico, importante ed eclettico che, con opere che omaggiano sia il sacro che il profano, colpirà dritto al cuore e alla memoria di molti.

Tutto questo grazie alla collaborazione fra gli “Amici del Fumetto” di Città di Castello – capitanata dal presidente Gianfranco Bellini – e Pietro Alligo, curatore della mostra, nonché editore della Casa Editrice “Lo Scarabeo” e grande collezionista, che in questo suo compito è stato coadiuvato da Franco Barrese degli Amici del Fumetto.

Una mostra senza precedenti, studiata con professionalità e affetto da un Comitato Scientifico costituito da 20 illustri nomi della letteratura, dell’arte, del giornalismo e del fumetto, fra i quali spicca ancora una volta Vincenzo Mollica, Direttore Artistico di Tiferno Comics.

Il progetto espositivo prevede che ogni sala di Palazzo Vitelli ripercorra uno spicchio dell’attività artistica del Maestro, partendo da “Il Corriere dei Piccoli” e Topo Gigio per proseguire poi con le illustrazioni dei racconti di Edgar Allan Poe, del Golem, della guerra, di “Un uomo un’avventura”. E poi le fiabe, i soldati e i soldatini, l’Ispettore Coke e soprattutto San Francesco, le cui tavole originali contribuiscono a rendere altissimo il livello di questa esposizione.

Ma oltre alle ammirevoli tavole “partecipano” alla mostra anche materiali insoliti: per esempio i soldatini, dei quali Battaglia, appassionatissimo, fabbricò a mano molti modellini di tutte le epoche, conservati in una bacheca, ricostruita uguale nella mostra tifernate; oppure anche schizzi preparatori, disegni alternativi e materiali del genere, capaci di evidenziare come egli preparava scrupolosamente il proprio lavoro.

Ci saranno delle figure tridimensionali ispirate ai disegni di Battaglia (la mummia e il Golem), alte più di 2 metri, realizzate dalle sapienti mani di Michele Guaschino, scultore iperrealista, già artefice di alcune sculture per conto dell’artista Maurizio Cattelan.

Potremo ammirare da vicino gli originali delle tavole retro colorate da Laura De Vescovi, moglie di Battaglia, già acquerellista di Hugo Pratt e scoprire gli elmi che hanno ispirato il Maestro nella ricostruzione delle sue battaglie.

“Anche se dalla sua morte sono passati già 36 anni, si sente ancora l’esigenza di celebrare Dino Battaglia” – esordisce così il presidente Gianfranco Bellini – “Lo conferma il fatto che il prossimo 24 settembre per la Bonelli Editore uscirà il volume a fumetti di 250 pagine dedicato a “El Kid”e “L’isola del tesoro” per i quali Battaglia ha curato le illustrazioni (il primo), e il riadattamento a fumetto (il secondo). Anche noi con questa mostra straordinaria vogliamo celebrarlo nel migliore dei modi, e se ci siamo riusciti, gran parte del merito va a Pietro Alligo, grande collezionista e titolare della casa editrice “Lo Scarabeo” che, assieme al nostro Franco Barrese, si è dedicatocon amore e passione a questa mostra e al suo catalogo da più di un anno. Ringrazio inoltre l’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio per averci permesso di usufruire del prestigioso piano nobile di uno dei palazzi più belli della città. La location perfetta per ospitare una mostra grandissima, che racconta Dino Battaglia come non è mai stato fatto prima al mondo, partendo dagli esordi fino ad arrivare alla sua ultima opera incompiuta, L’Ispettore Coke, portata a termine poi, grazie al consenso della famiglia Battaglia, da Corrado Roi. E anche questa storia, raccontata in 50 tavole, sarà esposta per la prima volta a Tiferno Comics. Una mostra dunque che vuole omaggiare fino in fondo questo artista, perché Battaglia è stato veramente un grande. Assieme a Sergio Toppi ha rotto gli schemi del fumetto trasformando ogni tavola da vignetta seriale ad opera d’arte. Non a caso è stato proprio lui il primo italiano a vincere il premio del Festival International de la Bande Dessinée di Angoulême, l’Oscar del fumetto, grazie alle tavole dedicate a San Franceso, anch’esse esposte in mostra per la prima volta in assoluto. Per noi è dunque un onore – conclude Bellini – potervi presentare questa esposizione, perchérappresenta un salto di qualità che ci fa avvicinare alle grandi mostre d’arte nazionali. Grazie dunque a tutti i miei collaboratori (gli Amici del Fumetto di Città di Castello) che hanno lavorato giorno e notte per ottenere questo risultato egrazie infine a tutti gli sponsor, al Comune di Città di Castello e al GAL Alta Umbria che ci sostengono ogni anno… anche senza il vostro supporto tutto ciò non sarebbe possibile”.

“Tiferno Comics sta per diventare maggiorenne – afferma Michele Bettarelli – e l’Amministrazione Comunale vuole assolutamente che questo prossimo traguardo venga festeggiato a Città di Castello. Ecco perché siamo pronti a rinnovare la convenzione triennale che ci lega a questo evento in modo continuativo ed importante. La conferma di un rapporto di collaborazione stretto che dimostra quanta stima nutriamo nei confronti degli Amici del Fumetto. La mostra su Dino Battaglia rappresenta un appuntamento molto importante per la città, perché per più di 40 giorni porterà migliaia di persone fra cui anche grandi nomi della cultura italiana e di questo ne siamo estremamente onorati”.

“Questa mostra è un atto d’amore verso Dino Battaglia – afferma Franco Barrese – e lo dimostra quanto impegno e quanta passione vi sono dietro le quinte, a partire dalla dedizione di Pietro Alligo. Ho sempre sostenuto che questa è “la mostra perfetta”, perché ripercorre in modo approfondito tutta la vita di questo grande artista, un illustratore dedito alla letteratura che ha davvero rivoluzionato gli schemi del fumetto. Un artista che si è dedicato sì alla letteratura, ma anche alle fiabe, alle storie d’avventura e ai Santi, fino ad arrivare al noiraffascinando tutti coloro che hanno avuto modo di imbattersi nelle sue opere”.

“Il GAL Alta Umbria già sostiene da anni Tiferno Comics – conclude Giuliana Falaschi – perché rientra a pieno titolo nella nostra programmazione, rappresentandone uno degli appuntamenti più importanti. Ci tengo a ringraziare a mia volta gli Amici del Fumetto per la loro reciproca collaborazione, perché senza di essa non sarebbe possibile far crescere un evento a livelli così alti. Ad oggi Tiferno Comics è una delle mostre del fumetto più importanti in Italia e costituisce una grande attrattiva turistica per il nostro territorio e noi del GAL Alta Umbria non possiamo non prenderne atto”.

PRESENTAZIONE MOSTRA

La presentazione della mostra si terrà sabato 14 settembre, alle ore 16:30, presso la Chiesa di San Francesco, nel cuore del centro storico di Città di Castello.

Tanti saranno i nomi noti del fumetto, del giornalismo, della politica, della critica e dell’arte presenti per omaggiare il “Visconti del fumetto”, come lo ha definito Vincenzo Mollica.

Fra questi citiamo Pietro Alligo, Fernanda Cecchini, Luciano Bacchetta, Michele Guaschino, Pino Battaglia e VincenzoMollica.

OSPITI E COLLATERALI:

– Domenica 15 settembre sarà presente Fabio Scarsato, direttore del “Messaggero di S. Antonio”, a cui va il merito di aver permesso alla splendida tavola su San Francesco di essere esposta in mostra.

– Sabato 28 e domenica 29 settembre, l’illustratore Corrado Roi sarà presente a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio per inaugurare la sua mostra personale (che rimarrà aperta fino al 3 novembre) alla quale verranno dedicate due sale del palazzo, all’interno della mostra dedicata a Dino Battaglia.

Data la sua singolarità, Battaglia non ha avuto allievi né emuli. Ma il disegnatore Corrado Roi lo ha scelto come maestro ideale. Collaboratore da decenni delle edizioni Bonelli e ben noto ai fan della casa editrice (dove a volte è definito “maestro delle ombre”), Roi ricorda fortemente certe caratteristiche dello stile di Battaglia. Tanto che a lui, in occasione di questa mostra, il curatore Piero Alligo ha affidato (con l’approvazione del figlio ed erede Giuseppe Battaglia) l’importante compito di portare a termine il terzo episodio della serie L’Ispettore Coke, rimasto incompiuto per la morte dell’artista.

La sua mostra personale è dunque dedicata a queste tavole, insieme a quelle della miniserie UT, un altro lavoro disegnato e ideato da Roi (sceneggiato da Paola Barbato) e dedicato alla coinvolgente serie fantasy, per il filone denominato xenofiction.

– Sabato 5 e domenica 6 ottobre, Tiferno Comics avrà l’onore di ospitare l’artista Vittorio Giardino (al quale Tiferno Comics dedicò l’edizione 2008) e il giornalista del Tg1 Bruno Luverà.

– Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dopo il successo di pubblico ottenuto lo scorso anno, tornerà Massimo Fecchi, disegnatore Disney, che si renderà disponibile per domande e schizzi.

– “Tiferno Comics” vedrà come ogni anno il suo culmine durante il “Tiferno Comics Fest & Games”, mostra/mercato che si terrà nel week-end del 19/20 ottobre nelle piazze principali del centro storico di Città di Castello (P.zza Matteotti, Largo Gildoni, P.zza fanti e P. Gabriotti).

Molti saranno gli eventi che animeranno la due giorni, divisi in aree specifiche: Area Mostra, Area Mostra/Mercato, Area Games, Area Fumetto d’Autore, Area Tiferno Wargames e Area Palco. Fra i più attesi ci saranno sicuramente il Cosplay Contest e gli incontri con i grandi nomi del fumetto italiano, fra i quali già spiccano quelli dei gemelli partenopei Gianluca e Raul Cestaro, disegnatori della squadra Bonelli.

– Sabato 26 e domenica 27 ottobre, l’ospite di Tiferno Comics sarà invece Laura Zuccheri, nota oltre che per la sua bravura, anche per il fatto di essere la prima disegnatrice donna di TEX, dalle cui sapienti mani ha preso vita l’ultimo TEXONE.

INFO MOSTRA:

DINO BATTAGLIA – LA PERFEZIONE DEL GRIGIO TRA SACRO E PROFANO

TIFERNO COMICS 2019

14 SETTEMBRE – 3 NOVEMBRE 2019

Palazzo Vitelli a Sant’Egidio

Piazza Garibaldi – Città di Castello (PG)



Orari di apertura:

dal giovedì alla domenica

10:00/12:00 – 15:30/19:30

Ingresso: € 5,00

Info e prenotazioni:

338 388 90 22 – 328 163 61 44

_____________________________________

20/21 OTTOBRE 2019

Piazza Matteotti, Largo Gildoni, Piazza Fanti e Piazza Gabriotti



Mostra-Mercato “Tiferno Comics Fest & Games”



Ingresso gratuito

