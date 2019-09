Team Fortebraccio: Corradini ancora secondo a Loro Ciuffena in provincia di Arezzo

A pochi giorni di distanza dal 2° posto centrato a Pinerolo nella gara nazionale Dalle Mura al Muro è arrivato un altro prestigioso risultato per Michele Corradini. Il portacolori della squadra elite – under 23 del Team Fortebraccio guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli si è infatti classificato al 2° posto anche nell’edizione 2019 della Coppa Ciuffenna, che si è disputata oggi a Loro Ciuffenna (in provincia di Arezzo). Corradini si è giocato il successo in volata ed è stato battuto al fotofinish da Di Felice. Il successo è sfumato per un soffio, ma Michele ha dimostrato ancora una volta di essere tra i corridori più forti della categoria e ha ottenuto l’ennesimo importante piazzamento di questa stagione.

