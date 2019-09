Solo un giorno e sarà ancora una volta Premio Pieve Saverio Tutino

La 35ª edizione: un traguardo importante che vogliamo festeggiare insieme a tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio che va avanti da 35 anni: ad accogliere tutti voi che state per raggiungerci da ogni parte d’Italia ci saremo tutti noi dell’Archivio, ovviamente; ma ci saranno anche e soprattutto le 8.500 storie che in questi anni sono arrivate a Pieve Santo Stefano. 8.500 storie di vita che l’Archivio dei diari custodisce tra i suoi scaffali. Scopriremo insieme anche le ultime arrivate, tra le quali sono state scelte le 8 storie finaliste del Premio di quest’anno. Conosceremo la storia vincitrice domenica pomeriggio 15 settembre: dalle 16.30 infatti ci aspetta il consueto appuntamento con le memorie in piazza, per la regia di Guido Barbieri, con le letture dei brani dei diari finalisti affidate a Mario Perrotta e Paola Roscioli e con le musiche dal vivo di Vanni Crociani e Giacomo Toschi.

Ospite speciale Pupi Avati, che riceverà il Premio Città del diario.

35º Premio Pieve Saverio Tutino: programma completo

