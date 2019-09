Sindaco e Assessore con gli studenti della Alighieri Pascoli nel primo giorno del nuovo anno scolastico

Primo giorno di scuola per 6000 studenti tifernati. L’augurio di buon lavoro agli studenti e alle famiglie è stato portato dal sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e dall’assessore ai Servizi educativi Rossella Cestini alle due sedi della scuola media Alighieri Pascoli ed in particolare ai ragazzi che quest’anno frequentano la prima classe. “Un nuovo inizio per tutti che auspichiamo sia proficuo e ricco di soddisfazioni per ognuno di voi. Il primo giorno di scuola è uno di quei giorni speciali che si ricordano sempre e quindi abbiamo voluto condividere questo momento con voi. Il comune è vicino alla vita e alle esigenze della scuola sia lavorando per rendere le sedi più sicure e funzionali, sia progettando perché il tempo della scuola sia di crescita e di formazione. Quest’anno ad esempio dedicheremo simbolicamente l’anno scolastico ad una ricorrenza che ha cambiato i destini del mondo: il crollo del muro di Berlino, evento di cui il prossimo novembre ricorrerà il 30° anniversario”. Sindaco ed assessore sono stati accolti dal preside dell’istituto Filippo Pettinari, con cui gli amministratori hanno fatto il punto sulla prospettiva della nuova grande Dante, che allo stato attuale dei progetti e secondo la previsione del prg, di prossima approvazione, dovrebbe sorgere lungo la bretella apecchiese”.