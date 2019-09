Rubato un portafoglio ad ambulante. In pochi giorni i Carabinieri individuano il presunto autore.

Negli gli ultimi giorni del mese di agosto u.s., un commerciante ambulante di Città di Castello che, in occasione del mercato settimanale espone i suoi prodotti nel centro storico, è stato vittima del furto del proprio portafogli contenente l’incasso della giornata, pari ad alcune centinaia di euro. L’ambulante, aveva riposto il suo portafogli sotto al bancone di vendita della merce e qualcuno, approfittando della confusione e dei molti clienti presenti, ha pensato bene di rubarlo. Allo sfortunato commerciante non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai Carabinieri, i quali si sono messi subito al lavoro svolgendo minuziosi accertamenti e verifiche che hanno permesso di individuare il presunto autore del reato in un cittadino algerino 30enne senza fissa dimora e non in regola con la normativa sul soggiorno in Italia.

Sulla base degli elementi probatori sin qui raccolti, i Carabinieri della Stazione di Città di Castello lo hanno quindi deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di furto con destrezza.

Nella circostanza, i Carabinieri sottolineano la necessità che i cittadini continuino a denunciare i reati che subiscono, anche per le cose più banali, poiché questo è il modo migliore per indirizzare efficacemente anche la vigilanza nelle località e nelle fasce orarie più sensibili .

