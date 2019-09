Il “re” dei tatuaggi, Alessandro Bonaccorsi, “alle tattoo” a Citta’ di Castello per una tappa del tour nazionale – due giorni ospite della tifernate Moira Cinquilli – visita del sindaco Bacchetta

Alessandro Bonaccorsi, in arte “Alle Tattoo”, tatuatore, Guinness man, in-fluencer e scrittore di Modena da ieri a Città di Castello per un’altra tappa della sua nuova avventura, “l’ Alle Tattoo Ink Tour” che toccherà tutta l’Italia. Partito dalla sua Limidi di Soliera (MO) è poi approdato in Abruzzo, Molise, Puglia, Ba-silicata, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio e ora in Umbria. Dopo la tappa di Foligno, da ieri è a Città di Castello ospite di Moira Cinquilli presso il nuovo studio (aperto ad Aprile) “La Queen Tattoo” nel centro storico. Tanti gli appassionati e cultori della china a fior di pelle pronti a farsi imprimere immagini e simboli del cuore dal “re” del tatuaggio accolto dal vicesindaco Michele Bettarelli e dal sindaco Luciano Bacchetta. Nel pomeriggio “Alle Tattoo” ha ‘inkiostrato’ all’interno dello studio ‘La Queen Tattoo’ fino a sera per concludere con un brindisi insieme a tutti gli amici che sono passati a trovarlo. “Accompagnato da Moira Cinquilli, che ha deciso di aprire in centro storico questa particolare attività, ho potuto apprezzare le realizzazioni di uno dei massimi esperti di tatuaggi, un modo di espressione ormai divenuto un elemento distintivo non solo delle giovani generazioni, sempre più diffuso”, ha precisato il sindaco Luciano Bacchetta. Alessandro Bonacorsi in arte Alle Tattoo inizia ad inchiostrare nel 1989. La sua passione lo ha portato a girare conventions in tutto il mondo, e gli ha consentito di accrescere esperienza e molti premi; tra i più importanti due “Ink Awards “ in America, un “Roll of honour” in India, un “Ambassador Award” dall’Italian Museum di New York e svariati premi nei tattoo contest. La sua passione lo ha portato a sfidare molte volte il limite, da qui la passione per i “Guinness World Records”. Per tre volte ha battuto il suo stesso record con la “sessione di tatuaggi più lunga al mondo”. Nel 2015 si aggiudica il Guinness World Record con “La frase tatuata più lunga al mondo”

