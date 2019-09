Volley mercato: Città di Castello serie C/F, ufficiali Senesi e Traversini

Il Città di Castello pallavolo di serie C arricchisce il proprio roster con l’atleta Senesi Sharon (2000); l’atleta Aretina proveniente dal club Virtus Archiano ha già esperienze di livello in categoria avendo giocato con la società Jus Arezzo negli ultimi due anni ed avendo ottime qualità ed un’ottima potenza in attacco che sviluppa dalle bande essendo un lato ricevitore/attaccante. La giovane atleta sarà un valido aiuto alla formazione del team manager Maurizio Mandrelli convinto che la ragazza ha molte doti e margini di crescita pallavolistica ed in questa stagione potrà consacrarsi nel ruolo che a lei piace particolarmente. Inutile dire della soddisfazione espressa dall’atleta toscana per questa nuova esperienza che andrà ad affrontare con il club biancorosso del Città di Castello pallavolo. La società ha poi inserito ancora un’altra atleta nel roster tifernate tesserando Traversini Asia, classe 2002, proveniente dalla serie D del Sangiustino volley, duttile e scattante libero che si è subito messa a disposizione del tecnico biancorosso vogliosa di migliorarsi e misurarsi in un campionato allettante, interessante e difficile come la serie C regionale umbra.

Condividi: