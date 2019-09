Verini: “da De Micheli impegno per la grave situazione della E45”

Accogliere la richiesta dei sindaci umbri, toscani e romagnoli, delle forze sociali ( dai sindacati alle associazioni imprenditoriali) della stessa Regione Umbria di un punto comune urgente con Governo e Anas per porre al più presto fine ai gravi disagi e ai danni causati dalla perdurante situazione del viadotto Puleto, sulla E45. Di questo il Commissario del Pd regionale, innanzitutto nella sua veste di parlamentare umbro, ha parlato con la neo-ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli. L’incontro si è svolto a Ravenna, a latere della manifestazione conclusiva della Festa Nazionale de l’Unitá. Verini ha rappresentato la gravità della situazione per il traffico commerciale e privato, per le imprese di un grande bacino dell’Italia centrale, per le attività direttamente operanti lungo l’arteria, per gli stessi flussi turistici. “Una situazione davvero pesantissima- ha detto il deputato – che richiede risposte rapidissime sulla riapertura piena e in sicurezza della strada e certezze reali anche sui risarcimenti diretti e indiretti dei danni che la situazione del Puleto ha prodotto”.

“Ho riscontrato in Paola De Micheli – ha aggiunto Verini – piena disponibilitá ad inserire tra le priorità della sua agenda il lavoro per la risoluzione di questo problema, che ha colpito un punto nevralgico dell’Italia centrale, spina dorsale del Paese”.

