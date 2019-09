Sansepolcro, bilancio positivo per le Feste del Palio della Balestra 2019

Un Settembre di grandi emozioni, tra novità e graditi ritorni. La soddisfazione dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Sansepolcro esprime grande soddisfazione per l’esito delle Feste del Palio della Balestra che si sono appena concluse. L’assessore alla Cultura Gabriele Marconcini stila il bilancio di questa storica rassegna, ricca di novità e graditi ritorni: “Purtroppo anche quest’anno la sfida ai banchi di tiro non ci ha visto vittoriosi – spiega l’assessore – C’è tuttavia grande appagamento per la piena riuscita delle numerose iniziative che hanno animato queste giornate così speciali per il Borgo. Tutti gli aspetti organizzativi sono stati curati come sempre in maniera efficace in un clima di massima collaborazione con le nostre realtà associative.”

Un’edizione 2019 certamente arricchita rispetto agli anni precedenti ed impreziosita dal ritorno di manifestazioni di altissimo livello come il Convivio Rinascimentale: “Un’iniziativa che la città ha gradito e che ha dato ulteriore lustro alle nostre tradizioni in un connubio di rievocazione storica e gusto. Questa formula potrà sicuramente avere successo ed ampi margini di miglioramento in termini di richiamo turistico e rivitalizzazione culturale.”

Marconcini si sofferma quindi sull’altra novità di quest’anno, ossia il Palio di Sant’Egidio nel cuore del centro storico: “Il Palio di Sant’Egidio che si è disputato in Piazza Torre di Berta ha riportato l’attenzione su un elemento identitario molto forte. Secondo le ricostruzioni storiche, infatti, il nostro Palio nasce come evento legato alla ricorrenza di Sant’Egidio. Già dai tempi del medioevo, infatti, c’era esigenza di esercitarsi anche durante i periodi di pace e per questo motivo si decise di organizzare questa gara di tiro.”

In ultimo, l’assessore rimarca l’importanza della cooperazione tra l’amministrazione comunale e tutte le realtà coinvolte nei diversi progetti: “Desideriamo rivolgere un grande ringraziamento alle nostre associazioni storiche e a tutti gli altri soggetti che con passione e grande spirito di comunità lavorano durante tutto l’anno per la piena riuscita dei grandi appuntamenti del Settembre.”

