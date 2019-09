I primi 100 giorni del sindaco di Citerna, tra le priorità, la messa in sicurezza della S.P. 100

Il bilancio dei primi 100 giorni al governo del Comune di Citerna, nelle parole del neo sindaco Enea Paladino, tra le priorità, la consegna della petizione per la messa in sicurezza della S.P. 100. Ma anche uno guardo attento sulla situazione della sanità, in Altotevere, sopratutto in vista dei tanti pensionamenti che interesseranno nei prossimi mesi medici di base e pediatri del territorio. La siituazione, al momento, non interessa in paricolare Citerna e le varie frazioni, ma che comunque viene monitorata con estrema attenzione sopratutto per evitare eventuali criticità nei prossimi anni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...