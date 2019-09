Gli auguri di buon anno scolastico del sindaco Fratini e dell’assessore Crispoltoni

“In occasione dell’inizio delle lezioni, rivolgiamo agli alunni, famiglie, docenti, dirigenti e a tutto il personale scolastico l’augurio cordiale dell’amministrazione di poter vivere un anno all’insegna della serenità, collaborazione e proficuo lavoro.

La Scuola, insieme alla Famiglia, è il luogo più importante e prioritario per la crescita umana, culturale e sociale; palestra di vita relazionale in cui si apprende il valore grande dell’alterità e dell’accoglienza, strumento privilegiato che, oltre al raggiungimento di conoscenze e competenze, educa i nostri ragazzi, anche attraverso progetti mirati e innovative attività, a diventare cittadini consapevoli, responsabili e attivamente presenti all’interno della Comunità. Ciò riconoscendo, l’amministrazione, grata, conferma il proprio impegno a favore della scuola, continuando nel proficuo clima di dialogo e collaborazione che hanno contraddistinto gli anni trascorsi e che desideriamo portare avanti per il futuro”.

