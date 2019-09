FESTA DE L’UNITA’ 2019: il 12 e 13 settembre a Sansepolcro per approfondire la situazione politica attuale

Il 12 e il 13 settembre si svolgerà la Festa de l’Unità, organizzata dall’Unione Comunale del Partito Democratico di Sansepolcro. Questa edizione si focalizza sulla situazione politica attuale con uno sguardo al contesto regionale e nazionale.

Giovedì 12 settembre ci incontreremo a Gragnano, all’ex asilo, alle 18.30 per capire quali sono stati gli obiettivi raggiunti e quali sfide ci attendono per le prossime elezioni regionali: “Toscana 2020: da dove ripartiamo?”interverranno l’Assessore Ceccarelli, la Vice-Presidente dell’Assemblea Regionale Lucia De Robertis e il Consigliere Regionale Simone Tartaro. A seguire una bella cena su prenotazione: “A tutta griglia” con la carne protagonista insieme ai prodotti del territorio.

Venerdì 13 settembre alle ore 18,00, nel chiostro di Palazzo delle Laudi, interverrà l’onorevole Martina Nardi per un incontro dal titolo:“Un progetto per l’Italia: speranze e idee per un Paese che vuole ripartire”. Sarà l’occasione per approfondire, con una dei protagonisti, le settimane politiche appena trascorse che hanno portato alla creazione del Governo PD-5stelle.Ringraziamo l’onorevole Martina Nardi che ha dato la sua disponibilità a sostituire l’on. Andrea Romano impossibilitato a partecipare per problemi familiari.

