Discarica con amianto a Sansepolcro: Marco Casucci (Lega) “Perché le autorità locali non si sono mai accorte di un tale pericolo per la salute dei cittadini?”

“Ci domandiamo perché fino ad ora nessuno si sia mai accorto di un

tale pericolo per la salute dei residenti, un immobile costruito su una discarica di

rifiuti speciali contenenti eternit. Perché le autorità locali non si sono mai

interessate al controllo della bonifica dell’impianto di autodemolizione che si

trovava sul territorio dove è stata scoperta la discarica? Perché soltanto ora, dopo

l’intervento dei Carabinieri Forestali, l’amministrazione comunale di Sansepolcro

avrebbe emesso un’ordinanza urgente per procedere alla bonifica dell’area?

Interrogativi inquietanti e non tollerabili –attacca il consigliere regionale Marco

Casucci (Lega)- Inevitabilmente torna all’attenzione in Toscana la problematica delle

discariche contenenti rifiuti speciali, in particolare amianto. Già all’epoca, quando si

verificò il crollo della piazzola della E45 e si scoprì che sotto l’asfalto era nascosto

materiale contenente amianto, intervenni in modo risoluto. La scoperta della

discarica alla periferia di Sansepolcro è un fatto gravissimo, presenterò

un’interrogazione urgente in Regione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...