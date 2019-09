Calcio: A 40 ANNI DAL TRIONFO….Sansepolcro ricorda la grande impresa

Il Sansepolcro che vinse il Campionato di serie D, nella stagione 1978-1979, a braccetto con Città di Castello, si ritroverà a 40 anni da quel trionfo, giovedì 12 settembre, a Palazzo delle Laudi, sede municipale della città pierfrancescana.

Volutamente la locandina che alleghiamo, a ricordo di quell’evento che riempì di gioia il mondo calcistico della vallata, riporta scritto ….passaggio nel Campionato Professionistico Nazionale…anche se, sappiam bene, che si trattava di semiprofessionismo, nato proprio nel 1978-1979, ma, nonostante qualche purista della disquisizione calcistica possa non essere d’accordo sulla parola professionismo utilizzata, noi e una città la usiamo, seppur tra virgolette, per ricordare l’unico momento in cui Sansepolcro approdò tra i “professionisti”: stagione 1978-1979.

Questo il programma di giovedì 12 settembre:

Ore 15,30: ritrovo della squadra al Ristorante Enoteca Berghi.

Ore 16,00: incontro in comune, a Palazzo delle Laudi, con l’Amministrazione cittadina. Saluto del Sindaco, Mauro Cornioli e ricordo di quei momenti indimenticabili assieme ai giocatori, ai dirigenti, agli sportivi, agli avversari di 40 anni fa.

Ore 17,30: visita al rinnovato Stadio Buitoni.

A seguire Andrea Berghi, anche lui giocatore di quel Sansepolcro ed oggi titolare di uno dei punti di riferimento cittadini, il Ristorante Enoteca Berghi dal Grigino, offrirà ai compagni di squadra di una volta, la cena dei festeggiamenti.

Alla luce di quel torneo ricordiamo che furono 18 le vittorie, 8 i pareggi e 8 le sconfitte, che Magara fu il capocannoniere con 11 centri, di cui uno da …sogno per gli sportivi bianconeri, il 4 marzo 1979 a Città di Castello, riportando al successo il Sansepolcro contro i tifernati, in terra umbra, dopo 21 anni. Ma a Sansepolcro, giovedì 12 settembre, ci saranno….. tutti!!

