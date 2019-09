“Borgo Sport”, torna a Sansepolcro la festa delle associazioni sportive. Appuntamento sabato 14 e domenica 15 settembre al Palazzetto con esibizioni ed intrattenimenti per celebrare lo sport nella Città di Piero

Il 14 e 15 settembre torna a Sansepolcro “Borgo Sport”, la manifestazione dedicata allo sport e agli sportivi della città di Piero. Questa mattina nella sede municipale di Palazzo delle Laudi si è svolta la presentazione del programma dell’edizione 2019 con la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Moretti, titolare della delega allo Sport e dei rappresentanti di alcune delle oltre 40 associazioni sportive che aderiscono al progetto.

Grande attesa per questa due giorni di festa che per il secondo anno consecutivo si svolgerà nell’area del Palazzetto, oggi conosciuta come Cittadella dello Sport, vera e propria casa delle varie realtà associative di tutte le età.

La rassegna prenderà il via sabato alle 19:30 con la “Cena dello Sport” a cura del ristorante Il Borghetto. La serata, condotta dal giornalista Claudio Roselli, sarà accompagnata da una serie di omaggi agli sportivi locali che si sono distinti nell’ultimo anno. Dalle 22:00, musica e ballo con “Luca e gli Amici”, evento aperto a tutti.

Per tutta la giornata di domenica, invece, le associazioni si esibiranno negli spazi adiacenti il palasport, dove saranno allestite delle vere e proprie postazioni dimostrative per scoprire da vicino le diverse attività sportive che contribuiscono ad animare la comunità biturgense durante tutto l’anno. Alle 20:30 è inoltre prevista l’estrazione della lotteria a premi della manifestazione. Una grande festa che si terrà peraltro a due passi dallo stadio Buitoni, dove il Sansepolcro giocherà la prima partita casalinga del campionato.

“In questi anni il format Borgo Sport ha portato importanti risultati e visibilità a tutto il movimento sportivo locale – ha dichiarato Moretti – anche quest’anno, sulla scia della candidatura a Comune Europeo dello Sport 2021, l’amministrazione comunale e le associazioni sportive hanno portato avanti un’importante opera di pianificazione e cooperazione che siamo certi saprà dare ulteriore risalto a discipline ed attività anche molto diverse tra loro, ma sempre unite da un forte messaggio sociale ed educativo rivolto in particolare ai giovani. Ringraziamo come sempre gli Uffici Comunali per il sostegno in fase organizzativa, tutte le associazioni partecipanti, i volontari e non ultimi gli sponsor che ogni anno supportano il progetto con grande sensibilità. Invitiamo infine i nostri concittadini a raggiungerci numerosi per trascorrere un bel fine settimana in compagnia dei nostri bravissimi atleti.”