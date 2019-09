Andata in scena la 17esima edizione del Torneo “Insieme a Peter Pan”

Si è svolta sabato 7 settembre al campo sportivo Usu la 17esima edizione del torneo di calcio a 7 “Insieme a Peter Pan”, organizzato dall’associazione Peter Pan, nata nel 2002 con l’obbiettivo di favorire, attraverso lo sport, la socializzazione e l’aggregazione di soggetti con diverse abilità fisiche e psichiche. A far parte dell’associazione sono ragazzi provenienti da Umbertide, Città di Castello, Gubbio e Bastia Umbra, che afferiscono ai servizi dei Csm della Usl Umbria 1 e 2 ma anche volontari, familiari e amici.

Quest’anno a scendere in campo sono state le formazioni del Comune di Umbertide, dell’associazione “Per sempre noi”, della polisportiva “Baraonda” di Terni e dell’associazione “Peter Pan”. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata l’associazione “Per sempre noi”, che ha battuto ai rigori una coriacea “Peter Pan”. Hanno concluso il torneo in terza e quarta posizione Comune di Umbertide e polisportiva “Baraonda”. Al termine del quadrangolare si sono svolte le premiazioni di rito alla presenza dell’assessore Pier Giacomo Tosti e il tradizionale terzo tempo con buffet finale.

L’associazione “Peter Pan” intende ringraziare il Comune di Umbertide per aver patrocinato l’evento, la Usl Umbria 1, la Asd Agape 2000 per l’utilizzo gratuito dell’impianto, le cooperative Asad e Rondine e tutte le squadre partecipanti al quadrangolare.

